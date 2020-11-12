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  3. 12 Kasım 2020 10:50

Nesrin Cavadzade sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

Yasak Elma dizisinin oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aile yemeğinde buluştu. Güzel oyuncu, sevgilisi Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı.

Nesrin Cavadzade sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
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Aynı dizide oynayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çift, 3 gün önce sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşım yaparak aşklarını ilan etti.

"ÇOK MUTLUYUZ"
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre ilişkilerini bir seviye ileri taşıyan iki başarılı oyuncu, 2 gün önce bir aile yemeğinde buluştu. 2 saat süren akşam yemeğinde kahkahalar havada uçuştu. Gökhan Alkan çıkışta muhabirlerin sorularını "Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. Yanımızda büyüklerimiz var, baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım" diyerek yanıtsız bıraktı.

Nesrin Cevadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladıNesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşamaya başladı

 

Hürriyet

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