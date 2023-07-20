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Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin sebebi bakın neymiş!

Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin sebebi bakın neymiş!
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Bodrum'da kaldığı otelin iskelesinde üstsüz güneşlendiği görüntülerle gündeme gelen Nesrin Cavadzade hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları kadar tatiliyle de son günlerde gündemde. Bodrum'a giden Nesrin Cavadzade, önceki gün Torba'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.

Kendisini sık sık serin sulara bırakan oyuncu, üstsüz güneşlendi. Cavadzade, kimseye aldırış etmeden sere serpe öylece uzandı. O anları gündeme gelen güzel oyuncu konuya dair yorum yapmadı ama sosyal medyada iddialı karelerini paylaştı.

 İddialara göre Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin sebebi anlaştığı mücevher markasının reklam filmi için kamera karşısına geçecek olması.

Oyuncunun reklamda güneş yanığı izi olmaması için bu yönteme başvurduğu iddia edildi.

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Etiketler Nesrin Cavadzade güneşlenme üstsüz
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