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Netflix bombayı patlattı! Behlül ve Bihter yıllar sonra bir araya geliyor

Netflix bombayı patlattı! Behlül ve Bihter yıllar sonra bir araya geliyor

Aşk-ı Memnu dizisinin Bihter'i Beren Saat ile Behlül karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra aynı projede yer alacak.

Tekrar bölümleri bile izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra aynı projede buluşacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

AYNI FİLMDE OYNAYACAKLAR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, yapımcıların uzun süredir Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i bir araya getirmek için çabalıyordu. Çalışmaların sonucu ünlü isimler bir projede karar kıldı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam'ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak.

NETFLIX'TE YAYINLANACAK
Altuntaş açıklamasının devamında "Filmle ilgili şuan edindiğim 3 bilgi var; filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor, film New York'ta çekilecek ve Netflix'te yayınlanacak. Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak'ın 'Nuh Boğuldu' adlı filminde başrol oynuyor. Filmin yapım şirketi Ay Yapım" dedi.

Etiketler netflix behlül bihter kıvanç tatlıtuğ beren saat
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