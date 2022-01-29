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Netflix The Queen's Gambit davası

Netflix The Queen's Gambit davası

Netflix popüler dizisi The Queen's Gambit'te karalandığını iddia eden Gürcü satranç ustasının açtığı 5 milyon dolarlık hakaret davası kabul edildi.

İlk kadın satranç ustası olarak anılan Nona Gaprindashvili, eylül ayında yayın şirketine federal mahkemede dava açmıştı. Gaprindashvili, karakterin dizide hiç erkeklerle karşılaşmadığını ve bunun yanlış olduğunu ve The Queen’s Gambit’teki bir satırın son derece cinsiyetçi ve aşağılayıcı olduğunu iddia ediyor. Gaprindashvili, 1968 yılına kadar 59 erkek yarışmacıya karşı oynamıştı.

Gaprindashvili dizinin, milyonlarca izleyici önünde başarılarını baltalayan ve küçük düşüren yıkıcı bir yalan olduğunu iddia ederek tazminat davası, kabul edildi.

Netflix daha önce dizinin bir kurgu olduğunu ve dizinin yaratıcılarının sanatsal lisans korumasına sahip olması gerektiğini savunarak hakaret davasının düşürülmesini istemişti. Netflix ayrıca, Gaprindashvili’ye yapılan göndermenin onu küçümsemek olmadığını belirterek dizinin ayrıntıları doğrulamak için iki satranç uzmanı kullandığını savundu.

Etiketler The Queen's Gambit Netflix dava mahkeme
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