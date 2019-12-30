Netflix'in 2019 yılında Türkiye'deki en popüler içerikleri

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan paylaşımda, Bu ay yayınlanan içeriklerde tahmini izlenme sayılarını hesaba katarak yapılan sıralamada, sadece 2019 yılında platformda yerini alan yapımlar yer aldı.
2019’UN EN POPÜLER DİZİLERİ
1- Atiye
2- La Casa de Papel
3- The Witcher
4- Hakan: Muhafız
5- Starnger Things 3
6- Black Mirror
7- Sex Education
8- The Umbrella Academy
9- The I-Land
10- You
2019’UN EN POPÜLER FİLMLERİ
1- Organize İşler: Sazan Sarmalı
2- The Irishman
3- 6 Underground
4- Müslüm
5- Aykut Enişte
6- Hedefim Sensin
7- Murder Mystery
8- Arif V 216
9- Triple Frontier
10- I Am Mother
2019’UN EN POPÜLER BELGESELLERİ
1- Gezegenimiz
2- II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları
3- The Great Hack
4- Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates
5- Homecoming: A film by Beyonce
6- The Mind, Explanied
7- Formula 1: Drive to Survive
8- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı
9- Street Food: Volume 1: Asia
10- The Last Czars
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