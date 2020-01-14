SON DAKİKA
5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 14 Ocak 2020 13:00

Netflix'in Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan ilk fragman

İstanbul'un fethini konu alan ve merakla beklenen Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı.

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda, 40 ve Takım: Mahalle Aşkına! gibi filmlere imza atan Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen dizi, altı bölümden oluşuyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
netflix , fragman , Rise of Empires: Ottoman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM