Netflix'in Osmanlı dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan ilk fragman

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı.

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda, 40 ve Takım: Mahalle Aşkına! gibi filmlere imza atan Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen dizi, altı bölümden oluşuyor.