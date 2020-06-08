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  3. 08 Haziran 2020 13:39

Netflix'te yayınlanacak Türk yapımı Yarına Tek Bilet'ten ilk fragman

Netflix’in Türk yapımı ilk filmi Yarına Tek Bilet’ten fragmanı yayınlandı. Ozak Açıktan’ın yönettiği, Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrollerinde yer aldığı Yarına Tek Bilet, 19 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

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Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Filmin büyük kısmı tek bir trenin içinde geçiyor.

Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix'in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.

 

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Türkiye , Film , Netflix , Metin Akdülger , Fragman , Yarına Tek Bilet
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