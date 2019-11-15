Netflix'ten bir Türk dizisi daha ! İşte oyuncu kadrosu

Muhafız, Atiye ve Love 101 gibi Türk dizilerini çeken Netflix dördüncü Türk dizisinin çekimlerine başladı.

Türkiye'nin en önemli yaratıcılarından Berkun Oya tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen dizinin yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Şimdi ise ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

BERKUN OYA KİMDİR?

1977 doğumlu Berkun Oya 20'lerinin başında tiyatro oyunları yazmaya başladı ve oyunları Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen en genç yazar olmaya hak kazandı. 1999 yılında ise İstanbul'un bugün en etkili modern tiyatro şirketlerinden biri olan KREK'i kurdu. Tiyatro için yaptığı işler sayesinde gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında tiyatro yazarı ve yönetmeni olarak birçok ödüle layık görüldü. Kendisinin hem yazıp hem de yönettiği, 2007 yılının sonlarına gösterime giren "İyi Seneler - Londra" filmi, Oya'ya Strasbourg Uluslararası Film Festivalinde "En İyi Yönetmen" ödülünü getirdi. Bütün bunlara ek olarak "Son" gibi birçok TV drama dizisine de imza atarken Türkiye'nin ilk dijital dizisi olan "Masum"u yarattı.

Son dizisi yurt dışında 17 ülkede gösterime girdi, ve format olarak 5 farklı ülkeye satıldı. Kısa hikayeleri gazete yazıları ve oyunları derlenerek bir kitap haline getirilen Oya, aynı zamanda birçok farklı üniversitede tiyatro ve senaryo üzerine seminerler veriyor.