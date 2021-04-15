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Netflix’ten Bridgerton müjdesi!

Netflix’te 82 milyon hane tarafından izlenerek platformun en çok izlenen dizisi olan Bridgerton’ın ikinci sezonunun ardından üçüncü ve dördüncü sezonları da onaylandı.

Netflix’in en çok izlenen dizisi Bridgerton’ın, ikinci sezonunun ardından üçüncü ve dördüncü sezonları da onaylandı.

Geçtiğimiz yıl 25 Aralık’ta ilk sezonu yayınlanan Netflix dizisi Bridgerton, 82 milyon hane tarafından izlenerek platformun en çok izlenen dizisi olmuştu. Bu rekordan hemen önce de dizinin ikinci sezonu için onay verilmişti.

Deadline’ın haberine göre Netflix, Bridgerton dizisinin üçüncü ve dördüncü sezonlarına da onay verdi. Yeni sezonlar hakkında ne yazık ki bir detay paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde dizinin başrollerinden Rege-Jean Page’in diziden ayrıldığı açıklanmıştı.

İkinci sezonun yapım süreci ise yakın bir zamanda başlayacak. Yayın tarihi için 2021’in sonu veya 2022’nin başı olacağı tahmin ediliyor.

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Etiketler Bridgerton netflix müjde
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