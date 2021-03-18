Netflix’ten yeni Sherlock Holmes dizisi: The irregulars

Netflix, 26 Mart tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan yeni Sherlock Holmes dizisi "The irregulars"ın fragmanını yayınladı.

Kraliçe Viktorya döneminde geçen diziler arasına eklenen The Irregulars, Sherlock Holmes’un sağ kolu Doktor John Watson’ın, dedektife yardım etmesi için bir grup sorunlu sokak çocuğunu suçları çözmeye yönlendirmesiyle başlıyor. Gençler, yaratıkları ve kötü insanları dünyamıza getiren ve her türlü başka soruna neden olan bir “girdabın” olayını çözmeye çalışıyor. Suçlar daha korkunç ve doğaüstü bir boyut kazandığında, sadece Londra’yı değil tüm dünyayı kurtarmak için birlik olmaları gerekiyor.

OYUNCU KADROSU

playtuşu'nda yer alan habere göre; Dünyayı kurtaracağına inancımız tam olan gençleri, Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari, Mckell David, Harrison Osterfield gibi görünce hemen hatırlayacağımız isimler canlandırıyor.

“The Indian Summers”tan tanıdığımız Henry Lloyd-Hughes, Sherlock olarak karşımıza çıkarken, en son “Judy”de gördüğümüz Royce Pierreson’u John Watson olarak izleyeceğiz.

Sherlock Holmes’un olmadığı bir dünyada, günü kurtarması için sokak çocuklarına güveneceğimiz “The Irregulars”ın kendisi 26 Mart’ta Netflix’de.