Nicole Kidman ve Sandra Bullock yıllar sonra aynı filmde buluşuyor

''Aşkın Büyüsü'' filminde oynayan Nicole Kidman ile Sandra Bullock 27 yıl sonra bir araya geliyor.

ABD'li yönetmen Griffin Dunne imzası taşıyan 'Aşkın Büyüsü’ filminde iki cadıyı canlandıran Sandra Bullock ile Nicole Kidman, 27 yıl sonra devam filminde buluşuyor. Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 1998 yılında ‘Aşkın Büyüsü’ adlı filmde Sandra Bullock ile başrolleri paylaştı. Warner Bros. Studios’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filmin devamının çekileceği resmen duyuruldu. Filmin vizyon tarihinin ise 18 Eylül 2026 olduğu belirtildi.

Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier’in yönetmenliğini yapacağı ‘Aşkın Büyüsü 2’ filmi için çalışmaların başladığı kaydedilen açıklamada, Sandra Bullock ile Nicole Kidman’ın filmin yapımcılığını ve başrollerini üstlendiği aktarıldı.

DHA