Nihal Candan'dan tutuklu kardeşi ile ilgili soruya cevap

Gazetecilerin ''Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?'' sorusuna karşılık, Nihal Candan tek eliyle kalp işareti yaptı.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu.

DHA