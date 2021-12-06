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Nihal Yalçın ve Serhat Teoman, Oğlum dizisine katıldı

Nihal Yalçın ve Serhat Teoman, Oğlum dizisine katıldı

Show TV'de yayınlanması beklenen yeni dizi Oğlum'un kadrosuna iki sürpriz isim daha katıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstleneceği Oğlum dizisi yeni yılda Show TV'de ekrana gelmeye başlayacak.

Başrollerinde Canan Ergüder ve Timur Acar'ın yer alacağı yapımda sivil polis Sedat karakterini Serhat Teoman, maddi sorunlar yaşayan İlyas (Acar) karakterinin eşi Melike karakterini ise Nihal Yalçın canlandıracak.

YENİDEN AYNI DİZİDE BULUŞUYORLAR!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Canan Ergüder ve Serhat Teoman ikilisi, finalden önce veda etmek zorunda kaldıkları 'Menajerimi Ara'nın hemen ardından yeni bir projede tekrar birlikte kamera karşısına geçecek.

Ünlü oyuncu Canan Ergüder yakalandığı meme kanseri nedeniyle başrolünde oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etmek zorunda kalmıştı. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan Ergüder yeniden dizi setlerine dönüyor.

Etiketler oğlum dizi oğlum dizisi
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