Nihat Doğan açtı ağzını yumdu gözünü: Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var

Al Sana Haber programında Seyhan Soylu'nun ''İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin?" sorusuna sinirlenen Nihat Doğan "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var" sözleriyle tepki gösterdi.

Al Sana Haber yorumcuları Seyhan Soylu ve Nihat Doğan canlı yayında kavga etti. Kavga ise Sisi'nin “Sen bunlara laf söylüyorsun ama aralarında en zamparası da sensin. İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin?” sözleri sebebiyle çıktı.

Nihat Doğan İzzet Yıldızhan'a tepki göstermesinin ardından programdaki moderatör Soylu tarafından bu sözlerle eleştirilince ortam gerildi. Nihat Doğan önce “Benim hiç öyle bir basılma olayım yok. Açılan bir davam veya mahkemem de yok. Konu ben olunca nedense oklar bana dönüyor ama bu konuyu açtığın için de seni kınıyorum" diyerek kendini savundu ardından Sisi'yi tehdit etti.



"ESKİ ABLALAR MELEK OLDU!"

Nihat Doğan "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var. Kafamı bozarsan buradan paylaşırım. Eşarbı takıp Eyüp Sultan’ a gidiyorsun. Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski ablalar melek oldu” diyerek Seyhan Soylu'yu hedef aldı.

Bunun üzerine Seyhan Soylu “Ben asla inkar etmedim ki bunları. Hep anlattım. Ama 20 senedir muhafazakar bir hayat sürüyorum” dedi.