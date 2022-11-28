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Nihat Doğan için bomba iddia: Bahar Candan'ın annesiyle kuliste birlikte oldu

Nihat Doğan için bomba iddia: Bahar Candan'ın annesiyle kuliste birlikte oldu
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5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ataköy'de bir güzellik merkezi devralan ünlü türkücü Nihat Doğan marka sahibi Sevim Alan ile karşı karşıya geldi. Alan, Nihat Doğan için "6 milyon TL bir zararımız var ve bunlar Nihat Doğan'ın fatura ve fiş kesmemesinden kaynaklanıyor" demişti.

Nihat Doğan ise hesabından hakaretler yağdırdı. Karşılıklı hakaretlerin havada ucuştuğu olayda Doğan ile aşk yaşadığı da iddia edilen Alan bir başka iddia ile şoke etti.

Sevim Alan'ın iddiasına göre Al Sana Haber'de sunuculuk yaptıkları dönemde Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan kuliste birlikte oldu. Alan paylaşımında "Sen nasıl bir sapıksın sen nasıl bir karaktersizsin" dedi.

Etiketler nihat doğan iddia
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