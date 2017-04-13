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  1. 13 Nisan 2017 09:36

Nihat Doğan, Ömür Varol ile ilgili ilk kez konuştu

"Söylemezsem Olmaz" programında yaşanan kavga sonrası, sunucu Ömür Varol programdan ayrılmıştı. Nihat Doğan kavga iddialarını doğruladı ve yaşananları anlattı.

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Beyaz TV'nin en çok izlenen programı "Söylemezsem Olmaz"da önceki gün ortalık fena karışmış, programı hazırlayan ve sunan Ömür Varol ile yorumcu Nihat Doğan yayın sonunda yumruk yumruğa kapışmıştı.

İkili arasında yumrukların savrulduğu, çay bardaklarının uçuştuğu büyük kavgayı, araya giren güvenlik görevlileri ve çalışanlar güçlükle yatıştırdığı iddia edilmişti.

Kavganın sebebi programın kadın yorumcusu Bircan İpek'in magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sormasının ardından başlayan tartışmaydı.

Bu kavganın ardından Nihat Doğan ve Bircan İpek "Söylemezsem Olmaz" programına devam ederken Ömür Varol ise bu projede çalışmak istemediğini yönetime bildirerek ayrıldı.

Ömür Varol, “İtle uyuyan, pireyle uyanır..." dedi… Nihat Doğan, o kavgayı anlatıp “İnsanın içindeki her şey diline vurur. Bizi aşağılayıp it, köpek filan diye hakaret etmiş. İçinde ne varsa, dışarıya vurmuş yani..." cevabı verdi.

Ömür Varol'dan olay sözler: Köpeklerle yatan...Ömür Varol'dan olay sözler: Köpeklerle yatan...

ÖMÜR VAROL KİMDİR ?

Ömür Varol, Türk gazeteci ve sunucu 27 Kasım 1975’te doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV- Sinema bölümü mezunudur. 1992 yılında TRT İstanbul Haber merkezinde staj yaptı. 1993 yılında Kanal 6'da Bu Sabah adında sabah haberleri programında muhabirlik yaptı. Can Okanar ve Oğuz Haksever'in bulunduğu kadroda çalıştı. 19 yaşındayken editörlüğe terfi etti. 1996 yılında Show TV'de Reha Muhtar'ın Ateş Hattı ekibine katıldı. 3 yıl sonra haber müdürü oldu. 2003 yılında Show TV'den ayrıldı. 2007 yılında Fox TV'ye geçti burada haber müdürlüğüne devam etti. Fox magazin bölümünü hazırlayıp sunan isim oldu. Fox TV yöneticileri reytinglerdeki başarıdan etkilenip prime time'da program yapmasını talep edince ortaya Bizden Kaçmaz adlı magazin programı çıktı. 2011 yılına kadar burada devam etti. Ömür Varol şu sıralar atv'de yayınlanan Elin Oğlu adlı Talk show programını Sinan Çalışkanoğlu ile beraber sunmaktadır. Son olarak Nihat Doğan ve Bircan İpek ile birlikte Söylemezsem Olmaz programının modaratörlüğünü üstleniyordu.

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