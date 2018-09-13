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  3. 13 Eylül 2018 12:22

Nihat Doğan’a yeni suçlama

11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola gidip ifade veren türkücü Nihat Doğan hakkındaki haberi yapan Kanal D'nin yayınında farklı bir iddia ortaya atıldı.

Nihat Doğan’a yeni suçlama
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11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola gidip ifade veren şarkıcı Nihat Doğan hakkındaki ilk haberi yapan Kanal D'nin yayınında farklı bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, Doğan’ın şikayetçi ailenin evini gece saatlerinde ziyaret ettiği, şikayetin de bundan sonra geri çekildiği belirtildi.

Soruşturma sürecek 

Öte yandan sunucu Buket Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın dosyaya müdahil olması nedeniyle bunun bir kamu davasına dönüştüğünü, şikayet çekilse bile soruşturmanın süreceğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola giderek ifade vermişti. Şarkıcı, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Çocukların anne-babası da karakola giderek şikayetlerinden vazgeçmişti.

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