Nihat Doğan’a yeni suçlama

11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola gidip ifade veren şarkıcı Nihat Doğan hakkındaki ilk haberi yapan Kanal D'nin yayınında farklı bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, Doğan’ın şikayetçi ailenin evini gece saatlerinde ziyaret ettiği, şikayetin de bundan sonra geri çekildiği belirtildi.

Soruşturma sürecek

Öte yandan sunucu Buket Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın dosyaya müdahil olması nedeniyle bunun bir kamu davasına dönüştüğünü, şikayet çekilse bile soruşturmanın süreceğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola giderek ifade vermişti. Şarkıcı, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Çocukların anne-babası da karakola giderek şikayetlerinden vazgeçmişti.

Nihat Doğan ''kız çocuklarını alıkoymaktan'' ifade verdi

Nihat Doğan'dan alıkoyma iddiaları için şoke eden yanıt

Nihat Doğan'ın alıkoyduğu iddia edilen kızların babası: 'Muayene istiyorum'

Nihat Doğan kovuldu mu ?

Nihat Doğan'a bir şok daha ! Harekete geçti...

O 2 kızın ailesi Nihat Doğan'a şikayetlerini geri aldı