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  3. 19 Mayıs 2017 15:11

Nihat Doğan'dan Ganyotçu'nun küfrüne Erdoğan yorumu

İzmir Marşı'na hakaret eden Ganyotçu lakaplı oyuncu Ebubekir Öztürk'ün katıldığı canlı yayında Nihat Doğan'dan ilginç sözler.

Nihat Doğan'dan Ganyotçu'nun küfrüne Erdoğan yorumu
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İzmir Marşı'na küfrettiği için büyük tepki gören ve TRT'de yayınlanan rol aldığı diziden de kovulan oyuncu Ebubekir Öztürk, önce marşın önemini bilmediğini söylerken, talihsizliğinin de videonun internete düşmesi olduğunu savundu.

Söylemezsem Olmaz programına konuşan Ebubekir Öztürk, "Türk halkından özellikle İzmirli kardeşlerimden özür diliyorum. İzmir Marşı'nın önemini bilmiyordum" diye kendini savundu.

 Programın sunucularından İlkay Buharalı, Öztürk’ün “anlaşılması” gerektiğini söyleyerek, İzmir Marşı’nın referandumda ‘Hayır’cıların marşı olarak algılandığını ve Öztürk’ün de buna tepki göstermek için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

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Nihat Doğan da Öztürk’ün yanlışını bambaşka açıdan değerlendirdi. Doğan, “Erdoğan’ın ismiyle küfür yan yana gelmez” dedi.

İzmir Marşı’na yönelik ettiği küfrün düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu ima eden Öztürk de şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlara ‘kuzu’ deyince, Allah’a ve Peygamber’e hizmet eden Cumhurbaşkanı’na ve eşine küfür edildiğinde düşünce özgürlüğü, ben bir laf edince, ne oldu? Bittim. Ben bu memlekette garibim. Ben Erdoğan’a aşığım. Ben hata yaptım. Küfür olmaması gerekiyor. Küfür olduğu için sayın Cumhurbaşkanı’ndan özür diliyorum.”

ganyotçu , nihat doğan , izmir marşı , ebubekir öztürk