Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı !

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavi gören Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yerlitaş'ın ölümü üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nihat Doğan, üzüntüsünü dile getirdi.

"GÜLEN YÜZÜNE ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI"

Nur Yerlitaş'la Ramazan'dan önce konuştuklarını ve beraber iftar açacaklarını belirten Doğan, "Bende çok hakkın var. O pamuk kalbine, o melek her daim gülen yüzüne ölüm hiç yakışmadı Mekanın cennet olsun Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Seni unutmayacağım" ifadelerini kullandı.