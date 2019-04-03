Nihat Doğan'dan takipçisine ağır hakaret

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu seçimleri önde bitiren isimler oldu.

Twitter'da ise DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının ''Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hakkındaki iddiaların yayılması ardından Nihat Doğan, DOKTOR JİVAGO isimli kullanıcının 'Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bi daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweete ''Yalancının anasını sevsinler mi?'' şeklinde sert tepki gösterdi.