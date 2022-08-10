Nihat Doğan’ın düğününde bir silahlı maganda şovu

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile dünya evine girdi. Bir yıldır birlikte oldukları belirtilen çiftin düğününde bir kişinin elindeki silah ile havaya ateş açması tepki çekti.

Nihat Doğan, eşi Arzu Doğan’ın üç aylık hamile olmasından dolayı düğünü erken çekti. Haber.com’dan Melike Aydın’a konuşan Nihat Doğan, “Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık” dedi.

Nihat Doğan, kendisinin büyük bir hayranı olduğu konuşulan Arzu Doğan’ın peşinden konuştuğunu açıkladı. Doğan, ““Arzu Hanım’ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran’a gidip ailesinden istedik” dedi.

Sessiz sedasız bir düğün yapan Doğan, konuyla ilgili, “Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız” diye konuştu.

Doğan’ın “sessiz sedasız” yapıldığı söylenen düğününün görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Düğünde halay çekildiği sırada bir kişinin eline aldığı silah ile defalarca havaya ateş açtığı görüldü. İnsanların hayatını tehlikeye atan bu görüntü sosyal medyada tepki çekti.