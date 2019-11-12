Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen ''taciz'' itirafı

43 yıllık oyuncu Nilgün Belgün, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu; kariyeri boyunca zor zamanlar geçirdiğini, parasız kaldığı zamanları, hatta sözlü tacizlere bile uğradığını anlattı.

İşte Nilgün Belgün’ün açıklamalarından ara başlıklar…

TACİZE BOYUN EĞMEDİ, KOVULDU

“Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen ‘Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi' dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım. İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim.

“BAŞROLDEKİ ARKADAŞIM BENİ İSTEMEDİ”

Bir dizideki, ünlü bir kadın oyuncu arkadaşımdan teklif geldi. Rolüm küçüktü, ama zamanla dikkat çekti. Sonra birden azaltıldı, ardından sahnelerim çıkartıldı. Senaristi aradığımda bana şu cevabı verdi: ‘Size rol ilerlemiyor dedik, ama gerçek başka! Sahnelerinizi yazmıştım, başroldeki arkadaşınız çıkarılmanızı istedi.' Olayın şokunu yaşarken ‘Akasya Durağı'ndan teklif aldım. İlahi adalete bakın ki, ‘Akasya Durağı' beni kadrodan çıkartan arkadaşın dizisinin tam karşısına konuldu. Onlar reyting kurbanı oldu. Bizimki 4 yıl sürdü. En güzeli, işleri Allah'a havale etmektir.

“TOKAT ATTIM, KULAĞININ ZARI PATLADI”

Üçüncü evliliğimi Atilla Demircioğlu ile yaptım. Çok mutluyduk, fakat beni aldattı. Üstelik birlikte gezip tozduğumuz evli bir arkadaşımla. İhaneti öğrendiğimde Atilla'nın kafasına küllük fırlattım. Baktım inkar ediyor, tokat attım. Kulağının zarı patladı. Atilla çok pişman oldu. Benden sonra birlikte olduğu kadınları da aldattı. Gerçek aşkı bir kişide yaşadım. Hayatımın bu kısmı biraz hüzünlü. Yaşı benden gençti. Çocuk sahibi olmak istedi. Kendi hayatını kurmasını, aile olmasını istedim. Bu yüzden gittim. Çok üzüldüm, canım çok yandı.

