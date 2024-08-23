Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı da sessizliğini bozdu

Reha Muhtar'ın entübe edilmesi sonrası Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın oğlu Poyraz'ı kaçırdığını iddia etmişti. Ayşe Nazlı skandal iddia sonrası sessizliğini bozdu.

İstanbul Sarıyer'deki evinde düşüp bilincini kaybeden eski haber spikeri Reha Muhtar, hastanede entübe edilmişti. Babasıyla kalan 15 yaşındaki Poyraz'a ulaşamayan anne Deniz Uğur, oğlunu şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Poyraz da bir video paylaşıp annesinin yanına dönmek istemediğini, kaçırılmadığını ve babasının evinde mutlu olduğunu açıklamıştı.

Deniz Uğur dün mahkemenin oğlunun kendisine teslim edilmesine dair karar çıkardığını belirtip Poyraz'ın tek başına o evde kalamayacağını söyledi.

Yaşananların ardından Ayşe Nazlı Yumlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir yazılanları ve söylenenleri Poyraz ile şaşkınlık içinde izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz, zaten evinde olduğu açıkça belli.

Poyraz doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor, bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem, kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız.

"Ben daha 1 yaşındayken Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür.

Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen.

15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum."