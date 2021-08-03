Ninja Kaplumbağalar geri dönüyor

Casey ve Colin Jost kardeşler, Paramount Pictures için yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi yazıyor.

Yeni Ninja Kaplumbağalar sinema uyarlaması için senaristler bulundu: Casey ve Colin Jost, Ninja Kaplumbağalar filmini yazıyor.

Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick ve Galen Walker'ın yapımcılığını üstlendiği ve henüz bir adı olmayan proje, Seth Rogen'ın Paramount ve Nickelodeon için yarattığı projeden ayrı bir film olacak.

Beyazperde'nin haberine göre, yeni film, şu an erken geliştirme aşamasında olduğu için senaryo detayları henüz bilinmiyor.

Ninja Kaplumbağalar, Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo'dan oluşan dört ninja kaplumbağadan ve ustaları Splinter'dan oluşuyor. Türkiye'de Ninja Kaplumbağalar olarak bilinen orijinal çizgi film serisi, 1984 yılında yayımlanan çizgi romanlardan uyarlandı. Çizgi romanlar, birkaç farklı dizi versiyonu ve yine birkaç farklı sinema versiyonuna ilham kaynağı oldu. Filmler, dünya çapında 1.2 milyar dolar hasılat elde etti.

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