Niran Ünsal'a büyük şok !

Şarkıcı Niran Ünsal, yıldırım nikah yaparak, 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile dünyaevine girdi.



İbrahim Gugu ile 8 yıldır aşk yaşayan ve bu ilişkiden iki çocuk sahibi olan Niran Ünsal, yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü.

Eşi İbrahim Gugu’nun memleketi Giresun Görele’de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, "Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele’de evlendik" notunu yazdı.

Başörtüsü takmaya başlayan, daha sonra "Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadım" diyerek tesettürü çıkaran Ünsal, eleştirilerin odağı olmuştu.

NİRAN ÜNSAL'A "HAYIR" ŞOKU !

Niran Ünsal, yıldırım nikah yaparak, 8 yıldır birlikte olduğu İbrahim Gugu ile evlenmişti. Gugu, nikah masasında yaptığı soğuk espri ile herkesi şoke etti.

Çiftin nikahında memurun "evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna "hayır" yanıtını veren Gugu, herkesi şoke etti. Ardından Gugu, "şaka, şaka" diyerek durumu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.