Nisa Bölükbaşı'nın bornozlu pozu gündeme bomba gibi düştü

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nisa Bölükbaşı'nın bornozlu paylaşımı olay oldu.

Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansı ve Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla Türkiye'nin gündemine giren Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini adeta büyülüyor.

Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiren Bölükbaşı, dikkat çekmeye devam ediyor. Bölükbaşı'nın Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu ile bir otel odasından paylaştığı bornozlu pozları ise ağızları açık bıraktı.