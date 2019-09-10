Norm ENder kaza mı geçirdi ? O iddiaya yanıt

'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Norm Ender'in, İstanbul Vatan Caddesi'nde trafik kazası geçirdiği iddia edildi. Ünlü rapçi, söz konusu haberleri yalanlarken, sevenlerine "Merak etmeyin, iyiyim" mesajı gönderdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; aracıyla seyir halindeyken, başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybeden Norm Ender, kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi.

Norm Ender, önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olacak.

NORM ENDER'DEN AÇIKLAMA

Ünlü rapçi, trafik kazası yaptığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleri hakkında, "Menajerim Derya kaza geçirmişti 6 gün önce, ben değil. Yalan haberimiz bile bahtsız çıkıyor. Cem Yılmaz'a gelince uçak aldı, bize gelince kaza yaptı. İyiyim dostlar merak etmeyin, kaza falan yok" mesajını paylaştı.