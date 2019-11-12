Norm Ender'in ''Mekanın Sahibi'' şarkısı tekrar yüklendi

Çalıntı iddialarının müzik platformu Spotify'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rapçi Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı Spotify'a tekrar yüklendi.

Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Norm Ender, şarkının Spotify'a tekrar yüklendiğini 'Hayallerle yaşayanı gerçeklerle ...' mesajıyla duyurdu.