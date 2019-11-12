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  3. 12 Kasım 2019 22:51

Norm Ender'in ''Mekanın Sahibi'' şarkısı tekrar yüklendi

Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından dinlenen ve paylaşılan rapçi Norm Ender'in kaldırılan "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı Spotify'a tekrar yüklendi.

Norm Ender'in ''Mekanın Sahibi'' şarkısı tekrar yüklendi
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Çalıntı iddialarının müzik platformu Spotify'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rapçi Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısı Spotify'a tekrar yüklendi.

Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Norm Ender, şarkının Spotify'a tekrar yüklendiğini 'Hayallerle yaşayanı gerçeklerle ...' mesajıyla duyurdu.

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norm ender , mekanın sahibi
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