Norm Ender'in ''Parla''sı müfredata girdi

Ünlü rap şarkıcısı Norm Ender'in geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği Parla marşı müfredata girdi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, sosyal medya hesabı üzerinden sanatçı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı Parla isimli 100. yıl marşının MEB müfredatında yer alacağını açıkladı.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak" ifadeleri kaydedildi.

Norm Ender ise, söz konusu açıklamayı sayfasında paylaşıp "Bir tebriğinizi alırım" sözlerini kaydetti.