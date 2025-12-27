Now TV'de yayınlanacaktı... Bir dizi daha ertelendi!
Now TV'de yayınlanacak ''Ömür Usta'' dizisinin çekimlerinin ertelenmesine karar verildi.
Dizi sektöründe artan maliyetler ve kanalların düşük bütçesi nedeniyle birçok dizi projesi iptal edilmişti.
Son olarak Now TV'den erteleme kararı geldi. Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri, Cemre Arda, Pınar Çağlar Gençtürk ve Gülçin Kültür’ün rol alacağı ''Ömür Usta'' dizisinin çekimleri ertelendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım’ın ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın çekeceği “Ömür Usta” dizisinin yayın tarihi ocak sonunda belli olacak.
