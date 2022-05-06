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Nükhet Duru 'Kadir İnanır’la ilişkiniz oldu mu?' sorusunu duyunca...

Nükhet Duru 'Kadir İnanır’la ilişkiniz oldu mu?' sorusunu duyunca...

Nükhet Duru YouTube’da katıldığı bir programda özel hayatına dair merak edilen sorulara yanıt verdi.

Nükhet Duru, YouTube’da izleyiciyle buluşan 'Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi' programına konuk oldu. Hakkında merak edilenlere yanıt veren Duru ailesine kırgınlığını anlattı. Nükhet Duru sorulan Kadir İnanır sorusuna da bir hayli şaşırdı.

Nükhet Duru "Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı" diyerek duygularını şöyle anlattı:

"Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim, genç kızlık geçirmedim direkt genç kadınlığa adım attım. Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum. Halleri vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız, bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek’ diye düşündükleri için verdiler.”

"NE ALAKA?"
Duru kendisine sorulan "Kadir İnanır’la ilişkiniz oldu mu?" sorusuna da şaşırarak "Bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun, ne alaka Allah aşkına?" yanıtını verdi.

Etiketler Nükhet Duru kadir inanır
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