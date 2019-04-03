Nurgül Yeşilçay aldığı evlenme teklifini anlattı

Uzun süredir birlikte olduğu Necati Kocabay ile evlenecekleri haberleriyle sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisinden nasıl bir evlilik teklifi aldığını anlattı.

ŞARKILI EVLİLİK TEKLİFİ

Başarılı oyuncu, “Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan. Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım.’ Çok romantik bir andı. Aşkım benim” şeklinde konuştu.