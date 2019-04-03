Ankara'da 10 ilçede oylar yeniden sayılıyor
Ankara'da 10 ilçede oylar yeniden sayılıyor
İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor
İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 03 Nisan 2019 17:29

Nurgül Yeşilçay aldığı evlenme teklifini anlattı

Nurgül Yeşilçay, BeStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Nurgül Yeşilçay aldığı evlenme teklifini anlattı
A+ A-

Uzun süredir birlikte olduğu Necati Kocabay ile evlenecekleri haberleriyle sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisinden nasıl bir evlilik teklifi aldığını anlattı.

ŞARKILI EVLİLİK TEKLİFİ

Başarılı oyuncu, “Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan. Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım.’ Çok romantik bir andı. Aşkım benim” şeklinde konuştu.

dergi , itiraf , nurgül yeşilçay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM