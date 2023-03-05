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Nurgül Yeşilçay: Aman ülkenin siyaseti bitmez...

Nurgül Yeşilçay: Aman ülkenin siyaseti bitmez...
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Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak "Arkadaşlar Kemal Sunal filmleri koyup 'Vay be adam bugünleri görmüş' yazıyorsunuz ya yani ayıptır söylemesi ama rahmetli Kemal Bey maalesef sadece bir oyuncuydu! Senaryolarını o yazmıyordu! Mesela Kapıcılar Kralı senaryosu Umur Bugay gibi gibi…” paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Yeşilçay bu sefer de Altılı Masa gündemdeyken bir paylaşım yaptı.

Oyuncu "Aman bu ülkenin siyaseti bitmez. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı korumamız gerekiyor o kadar" diyerek sitem etti.

 

Etiketler Nurgül Yeşilçay sitem mesaj
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