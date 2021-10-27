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Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Nurgül Yeşilçay erkek kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı. Düzgün fiziği ile adeta gençlere meydan okuyan Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile benzerliği dikkat çekti.

Yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekiyor. 45 yaşındaki oyuncunun yıllar geçmesine rağmen düzgün fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkarıyor.

Nurgül Yeşilçay’a, kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile verdiği pozu sosyal medyasına yüklemesinden sonra kardeşiyle olan benzerliği hakkında pek çok yorum geldi. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Etiketler Nurgül Yeşilçay kardeş paylaşım
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