Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı

‘Bir Barda Bir Gece’ adlı tiyatro oyununda Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan Nurgül Yeşilçay sahnede baygınlık geçirdi.

‘Bir Barda Bir Gece’ isimli tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, gösterim sırasında sahnede baygınlık geçirdi.

Yeşilçay, önceki gün DasDas'ta Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaştığı oyunun gösteriminin ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü. Yeşilçay'ın yoğun iş temposu nedeniyle baygınlık geçirdiği iletildi.

Tiyatro seyircilerinin büyük şaşkınlık yaşadığı anlardan hemen sonra ara verildi. Mekandaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı. Yeşilçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.

Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinin setinde, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken kaza yaptığı ortaya çıkmıştı. Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir ağaca çarpmıştı.