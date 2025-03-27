Nurgül Yeşilçay'dan gösteri tutuklamalarına sert tepki
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Saraçhane eylemleri sırasında tutuklanan öğrenciler için "Bu çocukların hapiste ne işi var?" diyerek tepkisini gösterdi.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından Saraçhane eylemleri sırasında gözaltına alınan tutuklanan öğrenciler ile ilgili tepkili bir paylaşımda bulundu.
Yeşilçay çektiği videoda, "Bu çocukların hapiste ne işi var. Ne yaptı bu çocuklar, şu mübarek günde annelerin ahını almadın" diyerek tutuklamalara sert çıktı.
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