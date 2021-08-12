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Nurgül Yeşilçay'ı gören tanıyamadı

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay Kefaret dizisinin final yapmasından sonra imajını değiştirdi. Nurgül Yeşilçay son görüntüsüyle şaşırttı.

Nurgül Yeşilçay, dün Bebek’te kuaförden çıkarken görüntülendi. Saçlarını sarıya boyatan Yeşilçay, “Nasıl tanıdınız? Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım. Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı çok zor. Saatlerdir buradayım” diyerek espri yaptı.

Nurgül Yeşilçay bu yeni imajını sinema filmi için yaptığını da söyledi.

Bir süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu geçtiğimiz günlerde “Valla evlenmeye vakit bulamıyoruz. Bir de çok üşeniyoruz ya!" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Etiketler nurgül yeşilçay sarışın yeni imaj video
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