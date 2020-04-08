Nusret ''eve servise başladık'' dedi, fiyatlar ağızları açık bıraktı!

Korona virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından vatandaşlar eve kapanmıştı. İnsanların evlere girmesi ile birlikte, dışarıdan paket servisleri de arttı. Paket servis yapan işletmelerden biri olan Nusret'in fiyat listesi dudak uçuklattı.

Buna göre Nusret'in kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması dikkat çekti. Nusret Gökçe, yemeklerin paket fiyatları ile sosyal medyanın diline düştü.

Yaşamını ABD’de sürdüren Dr. Mehmet Öz, ünlü işletmecinin Instagram hesabına konuk olmuştu. Dr. Öz, Gökçe’nin “Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?” sorusunu, "Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin. Uyku en önemlisi. Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz" cevabını vermişti.

Ünlü işletmeci, geçtiğimiz günlerde "Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım" notu ile Instagram'da telefon numarası yayınlamıştı. Binlerce arama alan Nusret, yaptığı konuşmaları da sosyal medyada paylaşmıştı.

Bu etkinliği korona virüs sebebiyle herkes evde olduğu için yaptığını söyleyen Gökçe, "Moral olsun, enerji olsun, motive olsun" demişti.