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  3. 15 Nisan 2020 23:57

Nusret Gökçe'den hayranlarına büyük jest !

Dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe, Türkiye'nin dört bir yanında kendisine ulaşan 25 bin hayranına aralarında cep telefonu, tablet, smart tv ve kahve makinalarının da aralarında bulduğu hediyeler gönderdi.

Nusret Gökçe'den hayranlarına büyük jest !
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Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe, koronavirüs salgını günlerinde hayranlarına büyük bir jest yaptı.

Instagram'da 27 milyona yakın takipçisi olan Nusret, kendisine ulaşan Türkiye'de 25 bin hayranına hediyeler yolladı.

Çok sayıda cep telefonu, tablet, televizyon, kahve makinası, çamaşır makinası, beyaz eşya, kıyafetler ve Nusret bıçaklarını hayranlarına yollama hazırlığı yapan Nusret o anları Instagram'dan paylaştı.

Nusret hediyelerini de tek tek imzaladı.

Nusret Gökçe paylaşımında, "Ülkemin her bir köşesinden bana ulaşan gönül dostu 25000 kardeşimin hayallerini gerçeği dönüştürdüğüm için bugün farklı bir huzur içerisindeyim. Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum" notunu yazdı.

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