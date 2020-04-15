  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 15 Nisan 2020 09:28

Nusret soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı

Geçtiğimiz hafta Bebek'te tedbirsiz bir şekilde koşarken görüntülenen Nusret Gökçe, önceki gün teknesiyle Boğaz turu yaparken objektiflere takıldı.

Nusret soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle tüm dünyada şöhret olan sosyete etçisi Nusret, corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayıyor.

Binlerce insanın pandemi nedeniyle karantinada olduğu şu günlerde ünlü işletmeci ne “evde kal” çağrılarına uyuyor ne de dışarıda maske ve eldiven takıyor.

Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz hafta Bebek'te maskesiz ve eldivensiz şekilde koşarken görüntülenen Nusret Gökçe, önceki gün de teknesiyle denize açıldı.

Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’ın iskelesinden bindiği tekneyle Boğaz turuna çıkan işletmeci, tanınmamak için polar montunun kapüşonunu taksa da kameralardan kaçamadı.

Corona nedeniyle restoranları kapanan ve paket servise başlayan Gökçe, ürünlerin satış fiyatıyla çok konuşulmuştu.

İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden hizmet veren sosyete etçisinin paket servisinde kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması dikkat çekti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tekne turu , tekne , nusret , nusret gökçe , boğaz turu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM