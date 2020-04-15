Nusret soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle tüm dünyada şöhret olan sosyete etçisi Nusret, corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayıyor.



Binlerce insanın pandemi nedeniyle karantinada olduğu şu günlerde ünlü işletmeci ne “evde kal” çağrılarına uyuyor ne de dışarıda maske ve eldiven takıyor.



Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz hafta Bebek'te maskesiz ve eldivensiz şekilde koşarken görüntülenen Nusret Gökçe, önceki gün de teknesiyle denize açıldı.



Kuruçeşme’deki Hotel Les Ottomans’ın iskelesinden bindiği tekneyle Boğaz turuna çıkan işletmeci, tanınmamak için polar montunun kapüşonunu taksa da kameralardan kaçamadı.



Corona nedeniyle restoranları kapanan ve paket servise başlayan Gökçe, ürünlerin satış fiyatıyla çok konuşulmuştu.



İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden hizmet veren sosyete etçisinin paket servisinde kuzu kafesin 600 TL, antrikotun kilosunun ise yaklaşık 950 TL olması dikkat çekti.