SON DAKİKA
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI ! HABERLER KÖTÜ!
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 16 Temmuz 2019 10:29

Nusret'in tek taş paylaşımı kafaları karıştırdı

Sosyal medyada 23 milyona yakın takipçisi olan etçi Nusret, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Nusret'in tek taş yüzük paylaşımı ''evleniyor mu ?'' sorusunu akıllara getirdi.

Nusret'in tek taş paylaşımı kafaları karıştırdı
A+ A-

'Saltbae' hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medya ve internette de adından söz ettirmeye devam ediyor.

TEK TAŞLI PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Dünyanın gözde şehirlerinde restorant açan Nusret, takipçilerinin de yakın markajında. Her hareketi olay olan ünlü kasap, son yaptığı yüzük paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

EVLENİYOR MU?
Nusret, etin içine koyduğu yüzüklü fotoğrafın altına "She said yes" yazması sosyal medya takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımına "Evleniyor musun" yorumları yağan Nusret, sosyal medyaya damga vurdu.

evlilik , nusret gökçe , tek taş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM