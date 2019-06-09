Nusret'ten sosyal medyayı sallayan video

Restoran zincirlerini genişletmeye devam eden ve yaptığı 'Saltbae' hareketiyle dünyanın yakından tanıdığı isim haline gelen Nusret, sosyal medya hesabından olay olacak bir paylaşıma imza attı.

ETİ DRONE 'LA UÇURDU

Etleri kesme hareketiyle öne çıkan Nusret, son paylaştığı videoda servisini yapacağı et kendisine drone ile getirtti.

ŞİRKETİNİN MARKA DEĞERİ 1,5 MİLYAR DOLAR

Restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam eden Nusret şirketinin değerini 1,5 milyar dolar olarak olduğu açıklamasını yapmıştı.