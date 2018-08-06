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  3. 06 Ağustos 2018 10:02

O da bebeğini emzirirken poz verdi

Victoria's Secret'ın güzeller güzeli modeli Candice, bir aylık oğlunu emzirirken verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. Ünlü model Chrissy Teigen'dan sonra süper model Candice Swanepoel da bu akıma dahil oldu.

O da bebeğini emzirirken poz verdi
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29 yaşındaki Güney Afrikalı süper model, ikinci bebeğini kucağına aldıktan bir ay sonra plajda görüntülenmişti. Doğum kiloları yüzünden eleştirilerin hedefi olan seksi modelbebeği Ariel'i emzirirken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Eleştirileri umursamayan modelin doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulduğu da dikkatlerden kaçmadı.

ELEŞTİRİLERE İSYAN ETMİŞTİ

İkinci bebeğine de hamile kalan ve yaklaşık 2 hafta önce doğum yapan Candice, vücudu ile yapılan eleştirilere şöyle cevap vermişti, Bu doğum yaptıktan 12 gün sonraki halim. Eğer söyleyecek kötü bir şeyiniz varsa kendinize bakın. Toplum bazen birbirine karşı zalim olabiliyor. Bu günlerde güzellik standartları kadınlar için imkansız hale geldi. Ben doğum sonrası karnımı göstermekten utanmıyorum. Aslına bakarsanız bundan gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım. Bütün bunlar ben bir model olduğum için mi? Evet, biz de normal insanlarız. O yüzden bırakın plajdan huzur içinde keyif alayım."

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