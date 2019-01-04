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  3. 04 Ocak 2019 17:35

''O parayı sana yedirmem''

Oyuncu Hazal Kaya, Doç. Dr. Ruhet Genç hakkında 230 bin TL'lik icra takibi başlattı.

''O parayı sana yedirmem''
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Oyuncu Hazal Kaya, Türk-Alman Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Ruhet Genç hakkında 230 bin TL’lik icra takibi başlattı.

Doç. Dr. Ruhet Genç, Hazal Kaya’ya olan 192 bin TL’lik borcunu ödemeyince genç oyuncu alacağını tahsil etmek üzere eylül ayına İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. Kaya, alacağının faiziyle birlikte 230 bin TL olduğunu belirtti.

HACİZE İTİRAZ ETTİ

Günaydın'da yer alan habere göre; icra takibine rağmen ödeme yapmayan Doç. Dr. Genç’in tüm mal varlığına haciz konuldu. Genç, geçtiğimiz günlerde haciz kararına itiraz etti. İcra tebligatını Genç’in değil, bir üniversite çalışanının aldığı belirlenince doktorun mal varlığı üzerindeki haciz kaldırıldı.

Hazal Kaya’nın Doç. Dr. Ruhet Genç hakkında başlattığı icra takibi devam ediyor.

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