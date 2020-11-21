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  3. 21 Kasım 2020 15:22

O Ses Türkiye Aziz ses tellerinden ameliyat oldu

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Aziz Kiraz, ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Kiraz, ameliyatın başaralı geçtiğini duyurdu.

O Ses Türkiye Aziz ses tellerinden ameliyat oldu
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Yıllar önce çıktığı O Ses Türkiye'de başarısıyla kısa sürede adını duyuran Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve güzel sesiyle birçok insanı kendine hayran bırakmıştı. Ancak genç şarkıcı talihsiz bir hastalıktan dolayı ameliyat oldu.

"AMELİYAT ÇOK BAŞARILI GEÇTİ"
Ses tellerinde kist olan Kiraz, önceki gün ameliyat oldu. Hastane odasından paylaşım yapan genç şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Aziz Kiraz, en kısa sürede yeniden şarkı söylemeye başlayacağını ifade etti. Şarkıcı paylaşımında "Halimi, hatırımı soran herkese çok teşekkür ederim. Merak etmeyin iyi ellere teslim ettim kendimi. Ameliyat çok başarılı geçti, sahneler için can atıyor" dedi.

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