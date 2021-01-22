O Ses Türkiye Rap yarışmasından ilk tanıtım

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Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'in ilk fragmanı yayınlandı.
Hadise, Eypio, Murda ve Mero'nun jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye Rap yarışmasının yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
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