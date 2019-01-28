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  3. 28 Ocak 2019 07:36

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de dün akşam final heyecanı yaşandı.

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu
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Ekranların heyecan dolu müzik yarışması O Ses Türkiye'de bu akşam müthiş bir final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin 2018-2019 sezonu şampiyonu gerçekleşen halk oylamasının ardından belli oldu. İşte, O Ses Türkiye 2019 şampiyonu olan isim.

O SES TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU ?

O Ses Türkiye yarışmasının 2019 yılı şampiyonu gerçekleşen final gecesiyle birlikte belli oldu. Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.

Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu. 

FİNALE KALAN İSİMLER

Beyazıt Öztürk'ün takımı 

Gülce Kahtalı,

Barış ve Baran Solar,

Umut Kaç 

Murat Boz'un takımı

Bartu Gülhan,

Ferat Üngür

Hadise'nin takımı

Anıl Şimşek

Seda Sayan

Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı

o ses türkiye şampiyonu
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