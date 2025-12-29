O Ses Türkiye Yılbaşı programının jürisi de ünlü yarşmacıları da belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in her sene yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programının bu seneki jürisi de, ünlü yarışmacıları da belli oldu...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşı özel programıyla ekranlara gelecek. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde yer alacak jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Gupse Özay, Giray Altınok olarak açıklandı. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün tanıtımı da yayınladı ve yayınlanan tanıtım ile birlikte sahneye çıkıp şarkı söyleyecek olan ünlü isimler de belli oldu.