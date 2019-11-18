O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan sürprizi

O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde, Acun Ilıcalı her şeyden habersiz olan jüri üyelerini stüdyodan dışarıya çıkartıyor. Seyirciyle konuşan Ilıcalı, 'Arkalarını döndüreceğiz. Onlar yarışmacı geldi sanacaklar. Biz buraya ise ülkemizin çok sevilen sanatçılarından birini getireceğiz' ifadelerini kullanıyor.

Sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın sesini duyan jüri üyeleri ise önce büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Butona basarak dönen Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan, karşılarında Ajda Pekkan'ı görünce ne yapacaklarını bilemiyorlar.

O Ses Türkiye, SüperStar Ajda Pekkan'ın konuk olacağı özel bölümle 22 Kasım Cuma akşamı 20:00'de TV8'de olacak.