O Ses Türkiye'de Kürtçe ninni

O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç isimli yarışmacı Kürtçe bir ninni söylemek için program sunucusu Acun Ilıcalı’dan “20 saniyelik” izin istedi. Ninniyi Türkçe bilmeyen annesi için söylemek isteyen Kasaç, Türkiye halklarına da selam yolladı.

Televizyon izleyicilerinin yıllardır büyük ilgi gösterdiği O Ses Türkiye yarışmasında Hayri Kasaç isimli yarışmacı Kürtçe bir ninni söyledi.

Yarışmada elenmesinin ardından veda ederken Acun Ilıcalı’dan Türkçe bilmeyen annesine Kürtçe seslenmek için izin isteyen Kasaç, “Lorî lorî” isimli ninniyi söyledi.

Daha sonra Türkiye halklarına selam yollayan ve ailesine teşekkür eden Kasaç izleyicilerden alkış aldı.

Mardinli olan Hayri Kasaç, yarışmada Keklik Gibi isimli şarkıyı seslendirdi. Kasaç’ın 12 yıldır sahne aldığı öğrenildi.

O Ses Türkiye programı daha önce dönem dönem hiç Kürtçe şarkı söylenmemesi nedeniyle eleştirilmişti. 2011 yılında konuyla ilgili bir açıklama yapan programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, “Bizim programımız eğlence odaklı ve birçok tartışma konusu olan şeyden uzak kalması gerekiyor. Daha net, tartışmasız yarışmacılar tercih ediyoruz” demişti.

İLK KÜRTÇE ŞARKI DEĞİL

Yarışmada 2017 yılında da bir askerin sosyal medyada yayılan Kürtçe bir şarkı söylerkenki görüntülerine yer verilmişti. Ancak halen hiçbir yarışmacı Kürtçe şarkı söyleyerek yarışmaya katılmadı.

Hayri Kasaç’a sosyal medyadan da destek geldi.

